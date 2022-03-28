Банки

Компаниям интересны счета в юанях, фунтах и крипте. А физлицам — вклады под высокий процент

Клиенты в марте стали обращаться в банки в 4 раза чаще. Больше всего они интересуются ростом ставок по вкладам. А бизнес интересуют кредиты, счета в юанях и крипте, а также онлайн-бухгалтерией.

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Клиенты-физлица досрочно забирают вклады, которые открывали в последние полгода на 5-7%, и заводят новые, по ставкам от 21%. Даже с учетом штрафных санкций, это выходит выгоднее. Кроме того, клиенты снимают деньги с рублевых вкладов, боясь, что они обесценятся.

За кредитами физлица стали обращаться в два раза реже, каждое десятое обращение — за рефинансированием. В 10 раз чаще люди обращаются за кредитными каникулами. Также заемщики интересуются, можно ли включить в договор пункт, по которому ставка по кредиту будет снижаться вслед за ключевой ставкой.

Компании, в основном, обращаются за кредитами, интересуются возможностью открыть счет в юанях, фунтах, франках и в криптовалюте. А также их интересует онлайн-бухгалтерия.

Материалы исследования Локо-банка.

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