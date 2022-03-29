Утвердили КБК для налога по АУСН

Опубликован приказ Минфина от 22.02.2022 № 24н, который расширил перечень КБК.

По АУСН будет единый КБК независимо от того, какой объект налогообложения выбран – доходы или доходы за минусом расходов.

Новый спецрежим заработаетс 1 июля 2022 года.

Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя. Полный перечень таких случаев — здесь.

В этом году перейти на АУСН могут только вновь открытые фирмы и ИП.