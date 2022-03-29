Экономика России

🚕 Агрегаторов такси обяжут передавать данные в ФСБ

От агрегаторов такси и таксопарков власти хотят, чтобы они предоставили автоматизированный удаленный доступ к своим данным ФСБ. А именно, к данным, которые «используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

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Законопроект разработали в Минтрансе и скоро внесут в ГД. Кроме передачи данных, службы такси хотят обязать:

  • передавать данные в Региональную навигационно-информационную систему;
  • разработать и ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа;
  • ограничить количество такси в каждом регионе;
  • устанавливать в обязательном порядке средства контроля за усталостью и вниманием водителя;
  • агрегаторам открывать представительства в каждом регионе, где они работают;
  • заключать договоры с самозанятыми.

По мнению представителя «Ситимобила» Ирины Зариповой, рынок такси необходимо регулировать, но с учетом текущей экономической ситуации эти поправки лучше передвинуть на осень.

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