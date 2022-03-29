🚕 Агрегаторов такси обяжут передавать данные в ФСБ

Законопроект разработали в Минтрансе и скоро внесут в ГД. Кроме передачи данных, службы такси хотят обязать:
- передавать данные в Региональную навигационно-информационную систему;
- разработать и ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа;
- ограничить количество такси в каждом регионе;
- устанавливать в обязательном порядке средства контроля за усталостью и вниманием водителя;
- агрегаторам открывать представительства в каждом регионе, где они работают;
- заключать договоры с самозанятыми.
По мнению представителя «Ситимобила» Ирины Зариповой, рынок такси необходимо регулировать, но с учетом текущей экономической ситуации эти поправки лучше передвинуть на осень.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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