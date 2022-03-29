По доходам с ценных бумаг могут ввести налоговые каникулы

Такое предложение высказали в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

Дело в том, что купон ниже уровня инфляции и ключевой ставки и доходность отрицательная. Как компромисс, возможна отмена НДФЛ по выпускам, размещенным с 1 января 2022 года, предложили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

ЦБ не согласен с полной отменой налога на постоянной основе.

Регулятор предлагает: ввести налоговые каникулы в 2022 — 2024 годах по НДФЛ с купонов и дивидендов;

освобождение от НДФЛ ввести по ценным бумагам эмитентов—высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд руб. и субъектов МСП.

Минэкономразвития, Минфин и ЦБ сейчас готовят позицию по инициативе АВО, передает «РБК».