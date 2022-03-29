По доходам с ценных бумаг могут ввести налоговые каникулы

Такое предложение высказали в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
Дело в том, что купон ниже уровня инфляции и ключевой ставки и доходность отрицательная. Как компромисс, возможна отмена НДФЛ по выпускам, размещенным с 1 января 2022 года, предложили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
ЦБ не согласен с полной отменой налога на постоянной основе.
Регулятор предлагает:
- ввести налоговые каникулы в 2022 — 2024 годах по НДФЛ с купонов и дивидендов;
- освобождение от НДФЛ ввести по ценным бумагам эмитентов—высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд руб. и субъектов МСП.
Минэкономразвития, Минфин и ЦБ сейчас готовят позицию по инициативе АВО, передает «РБК».
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