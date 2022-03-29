НДФЛ

По доходам с ценных бумаг могут ввести налоговые каникулы

ЦБ выступил против отмены НДФЛ с доходов от российских ценных бумаг. Вместо отмены могут ввести налоговые каникулы на два года.

Версия для печати

Такое предложение высказали в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

Дело в том, что купон ниже уровня инфляции и ключевой ставки и доходность отрицательная. Как компромисс, возможна отмена НДФЛ по выпускам, размещенным с 1 января 2022 года, предложили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

ЦБ не согласен с полной отменой налога на постоянной основе.

Регулятор предлагает:

  • ввести налоговые каникулы в 2022 — 2024 годах по НДФЛ с купонов и дивидендов;
  • освобождение от НДФЛ ввести по ценным бумагам эмитентов—высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд руб. и субъектов МСП.

Минэкономразвития, Минфин и ЦБ сейчас готовят позицию по инициативе АВО, передает «РБК».

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить