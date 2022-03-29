Проверки трудовой инспекции

❗ С 1 сентября компании будут обязаны выплачивать зарплату не ниже минимальной отраслевой

С 1 сентября 2022 года у работодателей появится еще одна обязанность – соблюдать условия отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне. В их числе обычно – условие о зарплате в отрасли.

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Опубликованы два проекта Минтруда – с поправками в ТК и положение о госконтроле за соблюдением трудовых норм.

Таким образом, Роструд будет проверять соблюдение работодателем условия о минимальной зарплате в отрасли, так как это условие обычно включается в отраслевые соглашения. 

Еще одна поправка в ТК обязывает работодателей допускать к проверкам профсоюзных инспекторов. Если им будут чинить препятствия – фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей.

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