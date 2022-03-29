Безлимитных тарифов на связь больше не будет?

Такие рекомендации в министерстве обусловили санкциями и проблемами с поставками иностранного оборудования. А потому ищут баланс, чтобы поддержать и развивать мобильные сети.

Представители крупнейших операторов — Мегафона, МТС и Теле-2 с рекомендациями согласились и сочли решение рациональным и своевременным. В «ВымпелКом» (бренд «Билайн») пока ситуацию не комментировали.

По словам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, рекомендация министерства выглядит как «подстраховочная мера», поскольку операторы при строительстве сетей закладывают запас под будущий рост трафика. Однако если трафик будет исчерпан, то быстро расширить сеть уже не выйдет из-за проблем с поставками иностранного оборудования.

Эксперт также рассказал, что раньше оборудование можно было улучшить через установку нового ПО. Но будет ли это доступно сейчас из-за санкций — пока неизвестно.