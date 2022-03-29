Доллар 86,28 рубля, евро — 96 рублей. Официальные курсы от ЦБ на завтра

Доллар минус 7 рублей 43 копейки, евро понизили на 6 рублей 66 копеек.
Кроме того, доллар сегодня снижался на Мосбирже до 83 рублей, а евро — до 92 рублей.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.