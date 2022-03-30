Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую большую, а не две маленьких

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/18670 от 14.03.2022.
Семьи с детьми, которые улучшают свои жилищные условия, не платят НДФЛ с продажи квартиры, даже если владели ей совсем короткий срок. Но у этой льготы есть условия.
Одно из них — покупка нового, лучшего жилья (по площади или по кадастровой стоимости).
Если семья продала квартиру 44 м2 и купила новую 50 м2, налога не будет.
Если семья продала квартиру 44 м2 и купила две новых по 33 м2, будет налог.
Площадь всех купленных квартир не суммируется. Берут только площадь какой-то одной квартиры. 33 меньше 44, поэтому льготы нет.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.