НДФЛ

Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую большую, а не две маленьких

Если семья с 2 детьми продала старую маленькую квартиру и купила новую большую, НДФЛ с продажи им платить не придется. Если же вместо одной большой купили две маленьких, льготы по НДФЛ не будет.

Версия для печати

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/18670 от 14.03.2022.

Семьи с детьми, которые улучшают свои жилищные условия, не платят НДФЛ с продажи квартиры, даже если владели ей совсем короткий срок. Но у этой льготы есть условия.

Одно из них — покупка нового, лучшего жилья (по площади или по кадастровой стоимости).

Если семья продала квартиру 44 м2 и купила новую 50 м2, налога не будет.

Если семья продала квартиру 44 м2 и купила две новых по 33 м2, будет налог.

Площадь всех купленных квартир не суммируется. Берут только площадь какой-то одной квартиры. 33 меньше 44, поэтому льготы нет.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить