Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую большую, а не две маленьких

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/18670 от 14.03.2022.

Семьи с детьми, которые улучшают свои жилищные условия, не платят НДФЛ с продажи квартиры, даже если владели ей совсем короткий срок. Но у этой льготы есть условия.

Одно из них — покупка нового, лучшего жилья (по площади или по кадастровой стоимости).

Если семья продала квартиру 44 м2 и купила новую 50 м2, налога не будет. Если семья продала квартиру 44 м2 и купила две новых по 33 м2, будет налог.

Площадь всех купленных квартир не суммируется. Берут только площадь какой-то одной квартиры. 33 меньше 44, поэтому льготы нет.