Бухгалтеры третий день не могут отправить отчетность в ФСС. У них сбой?

«Коллеги, у кого-то открывается шлюз приёма отчетности ФСС? Третий день при открытии ошибка 503», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».
В комментариях пишут, что про ФСС не знают, а вот с работой ОФД уже 3 день все плохо. Техподдержка рекомендовала только каждые 2-3 часа проверять восстановление связи.
У кого-то отчет сегодня ушел, до этого 3 дня провисел. А у кого-то проблемы с отправкой были в понедельник, во вторник отправили, но не сразу.
Сошлись в итоге во мнении, что проблема на стороне фонда. Когда исправят — неизвестно.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.