Отчетность в ФСС

Бухгалтеры третий день не могут отправить отчетность в ФСС. У них сбой?

Бухгалтеры жалуются, что не могут отправить отчетность в ФСС — система ошибку выдает. У кого-то отправляет, но не сразу.

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«Коллеги, у кого-то открывается шлюз приёма отчетности ФСС? Третий день при открытии ошибка 503», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что про ФСС не знают, а вот с работой ОФД уже 3 день все плохо. Техподдержка рекомендовала только каждые 2-3 часа проверять восстановление связи.

У кого-то отчет сегодня ушел, до этого 3 дня провисел. А у кого-то проблемы с отправкой были в понедельник, во вторник отправили, но не сразу.

Сошлись в итоге во мнении, что проблема на стороне фонда. Когда исправят — неизвестно.

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