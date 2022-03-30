Бухгалтеры третий день не могут отправить отчетность в ФСС. У них сбой?

«Коллеги, у кого-то открывается шлюз приёма отчетности ФСС? Третий день при открытии ошибка 503», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что про ФСС не знают, а вот с работой ОФД уже 3 день все плохо. Техподдержка рекомендовала только каждые 2-3 часа проверять восстановление связи.

У кого-то отчет сегодня ушел, до этого 3 дня провисел. А у кого-то проблемы с отправкой были в понедельник, во вторник отправили, но не сразу.

Сошлись в итоге во мнении, что проблема на стороне фонда. Когда исправят — неизвестно.