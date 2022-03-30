Защита персональных данных

Компании получают грозные письма по персональным данным. Это спам

Если в компанию прилетает письмо от некоего центра защиты персональных данных, где грозят штрафами и заодно предлагают разработать нужные документы — это скорее всего развод, сообщают бухгалтеры.

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«Пришло письмо на внушительном бланке с федерального центра защиты персональных данных. Грозное, с перечнем штрафов по закону 152-ФЗ. Предлагают получить поддержку в разработке комплекта документов. Подскажите, кто с таким сталкивался, и не пахнет ли это разводом?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях объяснили, что это, скорее всего — развод. Но соблюдать законодательство о персональных данных все равно нужно. Например, в кадрах нужно согласие на хранение и обработку персональных данных. Для этого нужно еще оформить положение о персональных данных. Но становиться на учет, кого-то уведомлять — не нужно.

Кстати говоря, не первый год такое прилетает, в 2020 году даже Роскомнадзор сообщал, что от его имени спам рассылают.

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