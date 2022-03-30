Валютный рынок

Доллар 84,09 рубля, евро — 93,70 рубля. Официальный курс на 31 марта

Центробанк снижает официальные курсы валют. Доллар завтра будет стоить 84 рубля 9 копеек, евро — 93 рубля 70 копеек

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Доллар завтра подешевеет на 2 рубля 20 копеей, евро — на 2 рубля 21 копейку.

На Мосбирже сегодня доллар снижался до 83 рублей 14 копеек, евро падал до 92 рублей 3 копеек.

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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