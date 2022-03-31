За недостоверный адрес не штрафуют, но могут ликвидировать компанию принудительно

В «Красном уголке бухгалтера» поинтересовались, что налоговики сделают за недостоверный адрес. Компания пока без денег, продаж нет, а тут нужно аренду юридического адреса продлить. Собственник помещения грозит сообщить налоговикам, что их на адресе нет, если не оплатят. Москва.

Вообще, если налоговики в ЕГРЮЛ поставят отметку, что адрес у компании недостоверный, у нее будет полгода, чтобы это исправить. Иначе компанию исключат из реестра, а директору и учредителям с долей от 50% — запретят на три года создавать новые компании. И становиться где-либо директором. А так, вызывать вряд ли куда будут, штрафов тоже нет.

В комментариях посоветовали перевести ООО на домашний адрес директора. Хотя бы временно. Уточнили, что квартира должна быть в собственности, но по факту это не обязательно — главное, чтобы собственник квартиры на это согласие дал.