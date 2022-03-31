Операторы связи отказываются от безлимита

Так, в Yota отказались от безлимитных тарифов в своей линейке. По словам пресс-службы, в операторе проанализировали трафик клиентов и выяснили, что в месяц большинство из них тратят не более 30 Гб.

При этом, если тариф был куплен до 24 марта, безлимит останется.

В Tele2 в тарифе «Премиум» ограничили мобильный интернет до 60 Гб. Раньше на этом тарифе был безлимит.

«Билайн» сообщил, что в новых тарифах корпоративных клиентов безлимита больше нет. А у МТС в архивных тарифах безлимит останется, но в новых его не будет.

Наконец, в «Мегафоне» отказались от комментариев.

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