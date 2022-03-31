Бизнесу важно, чтобы ОФД был надежен. А еще чтобы с маркировкой хорошо работал

CNews Analytics составила рейтинг ОФД 2022 года и проанализировала, что операторы ФД изменили за последний год в своей работе.

Рейтинг основывается на четырех основных показателях:

сервисы ЭДО и обмена данными с внешними системами, в том числе отчетность и сервисы для бухгалтера; работа с системой маркировки (мониторинг статуса чека, аналитика); аналитические и рекомендательные сервисы, в том числе и по отраслевому или территориальному признакам; функционал ОФД, удобство и простота (отправка чеком по SMS или электронной почте, выписки и отчеты, интеграция с разными ККТ и другое).

Итоги рейтинга выглядят так:

Крупнейшим оператором фискальных данных на российском рынке по-прежнему является «Платформа ОФД» — на 1 февраля 2022 г. компания обслуживала 29,7% всех онлайн-касс (на 0,7% больше, чем в 2021 г.).

Напомним, что с прошлого года всех продавцов, которые осуществляли наличный расчет с покупателями, обязали применять ККТ. Количество зарегистрированных ККТ увеличилось на 180 тыс. единиц.

ОФД пришлось упростить работу с отчетностью, интеграцию ОФД с ЭДО и товароучетными системами. А еще создать сервисы уведомлений об ошибках в кассовых чеках.

Результаты рейтинга ОФД можно скачать во вложении.