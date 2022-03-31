В «Красном уголке бухгалтера» не хватает 78 человек до 6000. Поднажмем?

Буквально в понедельник мы писали, что в канале «Красный уголок бухгалтера» — 5687 подписчиков. И на четвертый день после того поста пришли еще 235 человек. То есть, примерно 58 человек в день.

В телеграме есть непривычные моменты — например, нельзя открыть несколько вкладок, а читать посты можно только по очереди. Вопрос в новом «Красном уголке бухгалтера» можно задать только через бота. Но бухгалтеров это не пугает: в день прилетают десятки вопросов. И их становится все больше.

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