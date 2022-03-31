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В «Красном уголке бухгалтера» не хватает 78 человек до 6000. Поднажмем?

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» — 5922 подписчика. Совсем немного осталось до ровной цифры в 6000. С учетом, что переехали мы туда в конце февраля.

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Буквально в понедельник мы писали, что в канале «Красный уголок бухгалтера» — 5687 подписчиков. И на четвертый день после того поста пришли еще 235 человек. То есть, примерно 58 человек в день.

В телеграме есть непривычные моменты — например, нельзя открыть несколько вкладок, а читать посты можно только по очереди. Вопрос в новом «Красном уголке бухгалтера» можно задать только через бота. Но бухгалтеров это не пугает: в день прилетают десятки вопросов. И их становится все больше.

Подписывайтесь, читайте, пишите, пользуйтесь.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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