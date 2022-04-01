❕ ❗ Перенос налога по УСН. Первую часть за 2021 год компаниям надо заплатить до 31 октября 2022 года

Перенос действует для организаций и ИП, которые ведут деятельность по коду ОКВЭД из перечня. В основном это производство.

ФНС выпустила письмо № СД-4-3/3868@ от 31.03.2022 с разъяснением этой нормы.

Ориентироваться надо на основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 января 2022 года.

После окончания срока переноса платить налог надо не сразу, а частями по 1/6. Срок уплаты — последнее число месяца.

Первый срок уплаты (в размере 1/6) налога за 2021 год наступит:

31.10.2022 — для организаций;

30.11.2022 — для ИП.

Первый срок уплаты (в размере 1/6) авансового платежа за 1 квартал 2022 года для организаций и ИП наступит 30.11.2022.