УСН

❕ ❗ Перенос налога по УСН. Первую часть за 2021 год компаниям надо заплатить до 31 октября 2022 года

Срок уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа за 1 квартал 2022 года перенесли на полгода (постановление правительства от 30.03.2022 № 512).

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Перенос действует для организаций и ИП, которые ведут деятельность по коду ОКВЭД из перечня. В основном это производство.

ФНС выпустила письмо № СД-4-3/3868@ от 31.03.2022 с разъяснением этой нормы.

Ориентироваться надо на основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 января 2022 года.

После окончания срока переноса платить налог надо не сразу, а частями по 1/6. Срок уплаты — последнее число месяца.

Первый срок уплаты (в размере 1/6) налога за 2021 год наступит:

  • 31.10.2022 — для организаций;
  • 30.11.2022 — для ИП.

Первый срок уплаты (в размере 1/6) авансового платежа за 1 квартал 2022 года для организаций и ИП наступит 30.11.2022.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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