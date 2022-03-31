🔥 Срок уплаты налога по УСН перенесли на полгода. Но не для всех

Вышло постановление правительства от 30.03.2022 № 512 с перечнем видов деятельности. Ориентироваться надо на основной код ОКВЭД, который был в ЕГРЮЛ на 1 января 2022 года.
Платить налог надо будет ежемесячно по 1/6 начиная с месяца, следующего за старым сроком.
Пример
Сумма налога за 2021 год — 600 000 руб.
Налогоплательщик — организация.
Старый срок уплаты налога — 31 марта 2022 года.
Новые сроки и суммы уплаты смотрите в таблице.
Новый срок уплаты
Сумма
30.04.2022
100 000
31.05.2022
100 000
30.06.2022
100 000
31.07.2022
100 000
31.08.2022
100 000
30.09.2022
100 000
Читайте также: IT-компании на три года освободили от выездных налоговых проверок.