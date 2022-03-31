УСН

🔥 Срок уплаты налога по УСН перенесли на полгода. Но не для всех

Организациям и ИП на 6 месяцев продлили сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года. Но речь только про бизнес с нужным кодом ОКВЭД.

Версия для печати

Вышло постановление правительства от 30.03.2022 № 512 с перечнем видов деятельности. Ориентироваться надо на основной код ОКВЭД, который был в ЕГРЮЛ на 1 января 2022 года.

1

Платить налог надо будет ежемесячно по 1/6 начиная с месяца, следующего за старым сроком.

Пример

Сумма налога за 2021 год — 600 000 руб.

Налогоплательщик — организация.

Старый срок уплаты налога — 31 марта 2022 года.

Новые сроки и суммы уплаты смотрите в таблице.

Новый срок уплаты

Сумма

30.04.2022

100 000

31.05.2022

100 000

30.06.2022

100 000

31.07.2022

100 000

31.08.2022

100 000

30.09.2022

100 000

Читайте также: IT-компании на три года освободили от выездных налоговых проверок.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить