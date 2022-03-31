🔥 Срок уплаты налога по УСН перенесли на полгода. Но не для всех

Вышло постановление правительства от 30.03.2022 № 512 с перечнем видов деятельности. Ориентироваться надо на основной код ОКВЭД, который был в ЕГРЮЛ на 1 января 2022 года.

Платить налог надо будет ежемесячно по 1/6 начиная с месяца, следующего за старым сроком.

Пример

Сумма налога за 2021 год — 600 000 руб.

Налогоплательщик — организация.

Старый срок уплаты налога — 31 марта 2022 года.

Новые сроки и суммы уплаты смотрите в таблице.

Новый срок уплаты Сумма 30.04.2022 100 000 31.05.2022 100 000 30.06.2022 100 000 31.07.2022 100 000 31.08.2022 100 000 30.09.2022 100 000

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