Бухгалтеры, какие программы для бухгалтерии вам нравятся?

«Кто-нибудь сталкивался с ведением бухгалтерии в СБИС? Расскажите, пожалуйста, все плюсы и минусы. У нас ОСНО», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что некоторые моменты в СБИС очень удобны. Например, розница. Еще понравился механизм распознавания документов, намного быстрее новую номенклатуру создаёт, и запоминает, что и у какого поставщика купил и как назвал в своём каталоге. В общем, для УСН назвали идеальной программой, для ОСНО — пишут, что лучше все-таки 1С.

А кому-то, наоборот, СБИС не нравится, и кажется более удобным «Контур».

Просим поучаствовать в опросе:

А кроме того, часто мнения субъективны — кто к какой программе привык, ту и будет хвалить.