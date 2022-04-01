Бухгалтерские программы

Бухгалтеры, какие программы для бухгалтерии вам нравятся?

Бухгалтеры спорят, какая программа для бухгалтерии лучше. Больше всего приверженцев у 1С, хотя кому-то нравятся СБИС или «Контур». Скорее всего, вопрос привычки.

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«Кто-нибудь сталкивался с ведением бухгалтерии в СБИС? Расскажите, пожалуйста, все плюсы и минусы. У нас ОСНО», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что некоторые моменты в СБИС очень удобны. Например, розница. Еще понравился механизм распознавания документов, намного быстрее новую номенклатуру создаёт, и запоминает, что и у какого поставщика купил и как назвал в своём каталоге. В общем, для УСН назвали идеальной программой, для ОСНО — пишут, что лучше все-таки .

А кому-то, наоборот, СБИС не нравится, и кажется более удобным «Контур».

Просим поучаствовать в опросе:

А кроме того, часто мнения субъективны — кто к какой программе привык, ту и будет хвалить.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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