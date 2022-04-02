Отсрочили уплату утилизационного сбора

Срок уплаты утилизационного сбора за 1, 2 и 3 кварталы 2022 года перенесли на 23 декабря 2022 года.
Опубликовано постановление правительства № 521 от 31.03.2022.
Перенос срока касается отечественных производителей:
- сельхозтехники;
- строительно-дорожной техники;
- коммунальной техники;
- прицепов к этой технике.
Отсрочка введена для крупнейших предприятий отрасли.
Ранее перенесли срок уплаты утилизационного сбора за 1 — 3 кварталы 2022 года для автопроизводителей. Новый срок уплаты — 20 декабря 2022 года.
При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за 4 квартал 2021 года также до 20 декабря 2022 года.