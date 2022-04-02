Утилизационный сбор

Отсрочили уплату утилизационного сбора

Срок уплаты утилизационного сбора за 1, 2 и 3 кварталы 2022 года перенесли на 23 декабря 2022 года.

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Срок уплаты утилизационного сбора за 1, 2 и 3 кварталы 2022 года перенесли на 23 декабря 2022 года.

Опубликовано постановление правительства № 521 от 31.03.2022.

Перенос срока касается отечественных производителей:

  • сельхозтехники;
  • строительно-дорожной техники;
  • коммунальной техники;
  • прицепов к этой технике.

Отсрочка введена для крупнейших предприятий отрасли.

Ранее перенесли срок уплаты утилизационного сбора за 1 — 3 кварталы 2022 года для автопроизводителей. Новый срок уплаты — 20 декабря 2022 года.

При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за 4 квартал 2021 года также до 20 декабря 2022 года.

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