НДС

Налоговики придумали поправки в НК, которых нет

ФНС выпустила письмо, которое (вопреки нормам НК) рекомендует бизнесу заплатить НДС за иностранных контрагентов. Налоговики в регионах выдают это письмо за нормативный акт, который внес поправки в НК. На самом деле НК никто не менял.

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Сообщение с таким громким заголовком опубликовано, в частности, на сайте УФНС Якутии.

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Поправки в НК вносят через Федеральный закон, а не письмами ФНС.

В чем суть новшества, которое предлагает ФНС, мы рассказывали здесь.

Российским компаниям и ИП предлагают стать налоговыми агентами по НДС, заплатить налог за своих иностранных поставщиков, принять его на вычет (или в расходы) и оповестить об этом контрагентов, чтобы они еще раз не платили тот же самый НДС. При этом налоговики обещают не требовать от иностранцев декларацию по НДС с этим уплаченным налогом. Речь идет об электронных услугах.

Аналогичные разъяснения о добровольной уплате НДС уже были в 2019 году (письмо ФНС № СД-4-3/7937@ от 24.04.2019). Тогда эксперты также отмечали, что это мнение ФНС противоречит нормам НК (статья 174.2).

В этот раз такие своеобразные рекомендации уже стали выдавать за изменения в НК.

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