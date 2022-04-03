Налоговики придумали поправки в НК, которых нет

Сообщение с таким громким заголовком опубликовано, в частности, на сайте УФНС Якутии.

Поправки в НК вносят через Федеральный закон, а не письмами ФНС.

В чем суть новшества, которое предлагает ФНС, мы рассказывали здесь.

Российским компаниям и ИП предлагают стать налоговыми агентами по НДС, заплатить налог за своих иностранных поставщиков, принять его на вычет (или в расходы) и оповестить об этом контрагентов, чтобы они еще раз не платили тот же самый НДС. При этом налоговики обещают не требовать от иностранцев декларацию по НДС с этим уплаченным налогом. Речь идет об электронных услугах.

Аналогичные разъяснения о добровольной уплате НДС уже были в 2019 году (письмо ФНС № СД-4-3/7937@ от 24.04.2019). Тогда эксперты также отмечали, что это мнение ФНС противоречит нормам НК (статья 174.2).

В этот раз такие своеобразные рекомендации уже стали выдавать за изменения в НК.