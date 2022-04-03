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Договорную неустойку не надо пробивать на ККТ. Но можно и пробить

На неустойки (штрафы, пени) с потребителя за нарушение условий договора не надо формировать кассовый чек.

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На неустойки (штрафы, пени) с потребителя за нарушение условий договора не надо формировать кассовый чек.

Организации и ИП должны применять ККТ, когда ведут расчеты. Но пол термин «расчеты» по нормам 54-ФЗ неустойки не подпадают.

Однако закон не запрещает пробивать чек, когда такой обязанности нет. Если компании удобно пробивать всю полученную от покупателя сумму, выделяя в чеке неустойку, это не возбраняется.

В законе нет ответственности за формирование чека с указанием расчета, на который чек можно не пробивать. Штрафа за это не будет.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЗГ-3-20/1923@ от 03.03.2022.

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