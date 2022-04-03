Численность сотрудников IT-компании для льготы по прибыли и взносам считают по-разному

Учитывается среднесписочная численность.

Не путайте ее со средней численностью, которую учитывают для льготы по взносам.

Тариф страховых взносов для айтишников — 7,6 %.

Кроме того, для льготы по налогу на прибыль важна численность за отчетный период.

В то время как для льготы по взносам смотрят на численность за 9 месяцев предыдущего года.