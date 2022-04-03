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Численность сотрудников IT-компании для льготы по прибыли и взносам считают по-разному

С 2022 года IT-компаниям на ОСНО дали льготу по налогу на прибыль (ставка 0 %). При этом условия применения льготной ставки остались прежними. Это аккредитация, доля профильных доходов не менее 90 % и численность сотрудников от 7 человек.

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Учитывается среднесписочная численность.

Не путайте ее со средней численностью, которую учитывают для льготы по взносам.

Тариф страховых взносов для айтишников — 7,6 %.

Кроме того, для льготы по налогу на прибыль важна численность за отчетный период.

В то время как для льготы по взносам смотрят на численность за 9 месяцев предыдущего года.

В среднюю численность включаются внешние совместители, а в среднесписочную — не включаются.

Таким образом, внешние совместители не учитываются для целей льготных ставок налога на прибыль.

Кроме того, численность для вновь созданной компании и той, которая уже работала в прошлом году, считается по-разному для льготы по взносам.

Для новых IT-компаний расчет такой: сумма среднесписочной численности за каждый календарный месяц со дня создания до окончания отчетного периода делится на количество таких календарных месяцев.

Собрали все данные в одну таблицу

 

Налог на прибыль 0 %

Страховые взносы 7,6 %

Не новая организация

Вновь созданная организация

Не новая организация

Вновь созданная организация

Какая численность учитывается

Среднесписочная

Средняя

Среднесписочная

За какой период считать

За отчетный (налоговый) период

За 9 месяцев предыдущего года

Со дня создания фирмы до окончания отчетного периода

 

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