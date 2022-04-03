Численность сотрудников IT-компании для льготы по прибыли и взносам считают по-разному

Учитывается среднесписочная численность.
Не путайте ее со средней численностью, которую учитывают для льготы по взносам.
Тариф страховых взносов для айтишников — 7,6 %.
Кроме того, для льготы по налогу на прибыль важна численность за отчетный период.
В то время как для льготы по взносам смотрят на численность за 9 месяцев предыдущего года.
В среднюю численность включаются внешние совместители, а в среднесписочную — не включаются.
Таким образом, внешние совместители не учитываются для целей льготных ставок налога на прибыль.
Кроме того, численность для вновь созданной компании и той, которая уже работала в прошлом году, считается по-разному для льготы по взносам.
Для новых IT-компаний расчет такой: сумма среднесписочной численности за каждый календарный месяц со дня создания до окончания отчетного периода делится на количество таких календарных месяцев.
Собрали все данные в одну таблицу
Налог на прибыль 0 %
Страховые взносы 7,6 %
Не новая организация
Вновь созданная организация
Не новая организация
Вновь созданная организация
Какая численность учитывается
Среднесписочная
Средняя
Среднесписочная
За какой период считать
За отчетный (налоговый) период
За 9 месяцев предыдущего года
Со дня создания фирмы до окончания отчетного периода