НДФЛ

👎 Пошли фейки о возврате НДФЛ в рамках ускоренного возврата НДС

К налоговикам стали обращаться люди, которые требуют вернуть им удержанный с зарплаты НДФЛ в связи с ускоренным возвратом НДС, который введен недавними поправками в НК.

Версия для печати

О такой возможности люди узнали из публикаций в интернете.

Там пишут, что граждане могут с 1 апреля 2022 года полностью вернуть налоги, уплаченные с зарплаты, в рамках возмещения НДС, путем предоставления некоего заявления лично в налоговую инспекцию или через сайт ФНС. При этом якобы не потребуется ждать камеральной проверки, деньги вернут сразу.

Действительно, недавно внесли поправки в НК (закон № 67-ФЗ), и теперь НДС будут возмещать до окончания камеральной проверки.

Но вот только к НДФЛ это не имеет никакого отношения.

Налоговики предостерегают: не ведитесь на этой фейк, не обращайтесь в сомнительные конторы, где за деньги обещают сделать декларацию 3-НДФЛ на возврат НДФЛ в связи с поправками в НК о возмещении НДС.

Читайте также «Обычные физлица не могут получить вычет по НДС».

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить