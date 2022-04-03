👎 Пошли фейки о возврате НДФЛ в рамках ускоренного возврата НДС

О такой возможности люди узнали из публикаций в интернете.

Там пишут, что граждане могут с 1 апреля 2022 года полностью вернуть налоги, уплаченные с зарплаты, в рамках возмещения НДС, путем предоставления некоего заявления лично в налоговую инспекцию или через сайт ФНС. При этом якобы не потребуется ждать камеральной проверки, деньги вернут сразу.

Действительно, недавно внесли поправки в НК (закон № 67-ФЗ), и теперь НДС будут возмещать до окончания камеральной проверки.

Но вот только к НДФЛ это не имеет никакого отношения.

Налоговики предостерегают: не ведитесь на этой фейк, не обращайтесь в сомнительные конторы, где за деньги обещают сделать декларацию 3-НДФЛ на возврат НДФЛ в связи с поправками в НК о возмещении НДС.

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