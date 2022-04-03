Трудовое право

🎓 Студентам магистратуры положен ученический отпуск, который оплачивает работодатель

Магистратура после бакалавриата – это не второе высшее образование. Поэтому если сотрудник поступил в магистратуру, компания обязана оплачивать ему ученический отпуск по справке-вызову.

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Дело в том, что ученический отпуск платят только, если образование определенного уровня человек получает впервые. То есть за второе высшее работодатель платить не должен и сотруднику придется брать дни для сессии за свой счет.

Роструд пояснил, что по закону об образовании второе высшее — это образование:

  • по программам бакалавриата или программам специалитета — лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
  • по программам магистратуры — лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра;
  • по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки — лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки;
  • по программам подготовки научно-педагогических кадров — лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.

То есть, если у сотрудника диплом бакалавра, а не специалиста, он может учиться на магистра и время сдачи экзаменов будет оплачено работодателем.

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