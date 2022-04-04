ПФР не индексирует пенсию самозанятым ИП

Разъяснение дано в письме ОПФР по г. Москве и Московской области от 17.02.2022 № К7409-19/8284.

Документ опубликован в Телеграм-канале «Личные налоги».

Дело в том, что индексацию не делают тем, кто подлежит обязательному пенсионному страхованию и должен платить взносы.

Самозанятые взносы не платят, значит они не застрахованные лица, и право на индексацию у них есть.

При этом самозанятый может платить взносы добровольно. Тогда индексации не будет.

В письме ПФР говорится, что индексация будет у СМЗ, которые не ИП.

Вместе с тем ИП на НПД также не платят взносы. В письме Минтруда от 26.04.2021 № 21-1/ООГ-3848 говорится, что плательщикам НПД все доплаты к пенсии и индексация производятся в полном объеме как неработающему пенсионеру. О том, что для этого надо не быть ИП, Минтруд не упоминает.

Кроме того, есть письмо ФНС № ЕД-17-3/34 от 13.02.2020, где также говорится о праве на индексацию для самозанятых без уточнения, можно ли при этом быть ИП на НПД.