НДС по электронным услугам иностранных организаций

Иностранный ИП не будет платить НДС при продаже прав на ПО. За него заплатит российская фирма

При оказании электронных услуг российскому бизнесу иностранные организации должны вставить на учет в ИФНС и платить НДС. Но иностранные ИП этого делать не обязаны. Поэтому за таких контрагентов наши бизнесмены должны сами платить налог.

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Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/20277 от 17.03.2022.

В документе говорится, что если электронные услуги (по статье 174.2 НК) оказывает иностранный предприниматель, то российская компания-заказчик будет налоговым агентом по НДС. Она должна исчислить налог и заплатит его в бюджет.

Впрочем, такие же рекомендации недавно налоговики дали и по части покупки услуг у иностранных компаний.

По букве НК иностранные фирмы сами должны платить НДС, но ФНС рекомендует это делать российскому бизнесу (письмо № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022).

Региональные налоговики уже начали выдавать эти рекомендации за обязательные к выполнению поправки в НК.

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