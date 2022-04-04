Иностранный ИП не будет платить НДС при продаже прав на ПО. За него заплатит российская фирма

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/20277 от 17.03.2022.

В документе говорится, что если электронные услуги (по статье 174.2 НК) оказывает иностранный предприниматель, то российская компания-заказчик будет налоговым агентом по НДС. Она должна исчислить налог и заплатит его в бюджет.

Впрочем, такие же рекомендации недавно налоговики дали и по части покупки услуг у иностранных компаний.

По букве НК иностранные фирмы сами должны платить НДС, но ФНС рекомендует это делать российскому бизнесу (письмо № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022).

Региональные налоговики уже начали выдавать эти рекомендации за обязательные к выполнению поправки в НК.