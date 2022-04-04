При переводе алиментов приставам надо будет указывать в платежке код 31

Посетители нашего форума взволнованы: для кого и в каком случае действуют новые правила?

Объясняем: новый код надо будет указывать в платежках в адрес приставов, то есть на счет в УФК. Речь идет про уплату долгов через приставов по исполнительному производству.

В этом случае надо будет заполнять как поле 101 (ставить туда код 31), так и поле 22, где указывают уникальный идентификатор начисления (УИН).

Эта норма пока в виде проекта. Поправки вносят в приказ Минфина № 107н от 12.11.2013, который регулирует правила заполнения платежек в адрес бюджета.

Предполагается, что новая норма должна заработать с 20 июня 2022 года.

Код 31 означает: физлицо, юрлицо, ИП, которые переводят деньги в счет погашения задолженности по исполнительному производству.