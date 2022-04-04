УСН

Кому дадут отсрочку по уплате УСН: перечень кодов ОКВЭД

На 6 месяцев сдвинули срок уплаты налога по УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года. Эта норма действует для компаний и ИП, которые ведут определенную деятельность. Смотрите в нашей таблице полный перечень льготных кодов ОКВЭД.

Версия для печати

Значение имеет основной код ОКВЭД на 1 января 2022 года.

Наименование вида экономической деятельности

Код ОКВЭД

Производство пищевых продуктов

 10

Производство напитков

 11

Производство текстильных изделий

 13

Производство одежды

 14

Производство кожи и изделий из кожи

 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

 16

Производство бумаги и бумажных изделий

 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

 18

Производство химических веществ и химических продуктов

 20

(за исключением 20.1)

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

 21

Производство резиновых и пластмассовых изделий

 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

 23

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

 26

Производство электрического оборудования

 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования

 30

Производство мебели

 31

Производство прочих готовых изделий

 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования

 33

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

 79

Деятельность в области здравоохранения

 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

 88

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

 90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

 91

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

 93

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

 96

Платить налог надо частями по 1/6 ежемесячно, начиная с месяца после наступления нового срока уплаты.

За 2021 год компании платят с 31.10.22 по 31.03.23, ИП — с 30.11.22 по 02.05.23.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить