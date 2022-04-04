Кому дадут отсрочку по уплате УСН: перечень кодов ОКВЭД

Значение имеет основной код ОКВЭД на 1 января 2022 года.
Платить налог надо частями по 1/6 ежемесячно, начиная с месяца после наступления нового срока уплаты.
|Наименование вида экономической деятельности
|Код ОКВЭД
|Производство пищевых продуктов
|10
|Производство напитков
|11
|Производство текстильных изделий
|13
|Производство одежды
|14
|Производство кожи и изделий из кожи
|15
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|16
|Производство бумаги и бумажных изделий
|17
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|18
|Производство химических веществ и химических продуктов
|
20
(за исключением 20.1)
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|21
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|22
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|23
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|25
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|26
|Производство электрического оборудования
|27
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|28
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|29
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|30
|Производство мебели
|31
|Производство прочих готовых изделий
|32
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|33
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|79
|Деятельность в области здравоохранения
|86
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|87
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|88
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|90
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|91
|Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|93
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|96
За 2021 год компании платят с 31.10.22 по 31.03.23, ИП — с 30.11.22 по 02.05.23.