Промсвязьбанк заработал в Крыму. Правда, только онлайн

«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — сообщила пресс-служба банка.

Подать заявку на кредит можно через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Либо ехать в Краснодарский край.

С 2014 года большинство банков ушло из Крыма. До сегодняшнего дня там были представлены «РНКБ», «Банк ЧБРР», «АБ Россия», «Генбанк», КБ «ИС Банк».

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