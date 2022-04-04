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Промсвязьбанк заработал в Крыму. Правда, только онлайн

Промсвязьбанк теперь работает на территории Крыма, но только «дистанционно». Обратиться за услугами крымчане смогут либо онлайн, либо при личном визите в отделение банка. Находится это отделение в Краснодарском крае.

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«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — сообщила пресс-служба банка.

Подать заявку на кредит можно через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Либо ехать в Краснодарский край.

С 2014 года большинство банков ушло из Крыма. До сегодняшнего дня там были представлены «РНКБ», «Банк ЧБРР», «АБ Россия», «Генбанк», КБ «ИС Банк».

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