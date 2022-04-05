Туроператоры хотят избавиться от НДС

С такой идеей Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство.

Убрать НДС для туроператоров предлагают на период 2022 – 2025 годов.

Сейчас получается, что если продавать отдельно услуги санатория, авиабилеты и гостиницы, НДС не будет. Если включить это все в тур, будет НДС 20 %.

Таким образом, пакетные туры или оказываются дороже, чем приобретение его частей по отдельности, или же компании должны работать в убыток.

В АТОР отметили, что турбизнес сейчас переживает непростые времена, и снижение налогового бремени будет весьма кстати, передает ИА ТАСС.