НДС

Туроператоры хотят избавиться от НДС

Недавно от НДС освободили гостиницы. Также нет НДС по оздоровительным услугам и авиаперевозкам. Но если все эти составляющие сложить вместе, появляется НДС. Поэтому турпутевки тоже предложили освободить от НДС, чтобы не было такого парадокса.

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С такой идеей Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство.

Убрать НДС для туроператоров предлагают на период 2022 – 2025 годов.

Сейчас получается, что если продавать отдельно услуги санатория, авиабилеты и гостиницы, НДС не будет. Если включить это все в тур, будет НДС 20 %.

Таким образом, пакетные туры или оказываются дороже, чем приобретение его частей по отдельности, или же компании должны работать в убыток.

В АТОР отметили, что турбизнес сейчас переживает непростые времена, и снижение налогового бремени будет весьма кстати, передает ИА ТАСС.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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