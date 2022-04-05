Онлайн-кассы

ИП на ПСН может принимать оплату от клиентов через интернет-эквайринг. Но в Эвоторе считают иначе

«Эвотор» рассказывает клиентам, что на патенте нельзя использовать оплату товаров через интернет. На это жалуются читатели Клерка.

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Торговать через интернет, применяя ПСН, нельзя. Но торговля через интернет и получение оплаты от клиентов таким онлайн-способом – это разные вещи. Никакого запрета для ИП на ПСН по использованию интернет-эквайринга нет.

Нашего подписчика ввели в заблуждение в службе техподдержки компании «Эвотор».

ИП оказывает фитнес-услуги и клиентам удобно рассчитываться за них безналом, в том числе через интернет.

Бизнесмен обратился в службу поддержки онлайн-кассы по вопросу подключения сервиса автоматической отправки чеков физлицам.

В ответ ему сообщили, что любая продажа через сайт — это интернет торговля, и патент в данном случае применять нельзя.

Но никакой торговли нет. ИП оказывает услуги.

Свой вопрос бизнесмен задал в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева опровергла утверждение техподдержки и пояснила, что в НК нет запрета на способ получения оплаты от клиентов.

Каких-либо конкретных нормативных актов, разрешающих интернет-эквайринг при ПСН нет. Но это и не нужно, потому что в законе нет такого запрета, а значит, и специального разрешения не нужно.

 

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