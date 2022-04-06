💥 При АУСН банк будет считать НДФЛ отдельно за каждый месяц, а не нарастающим итогом

Разъяснения дала ФНС в письме № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022.

С НДФЛ при АУСН процесс будет проходить так:

компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете;

о доходе и стандартном вычете; на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;

на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.

Бизнес на АУСН будет передавать в банк информацию только о доходах, подлежащих выплате, и налоговых вычетах, на которые может быть уменьшена эта сумма дохода.

По этой информации банк считает НДФЛ по ставке 13 % с учетом вычетов, и без учета ранее выплаченных сумм дохода.

У банка нет обязанности добывать информацию о ранее выплаченных доходах или доходах, подлежащих выплате (выплаченных) через другой банк.