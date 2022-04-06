АУСН

💥 При АУСН банк будет считать НДФЛ отдельно за каждый месяц, а не нарастающим итогом

При АУСН исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с зарплат сотрудников будет не сама компании или ИП, а банк. Сейчас при исчислении НДФЛ имеет значение доход нарастающим итогом. При АУСН банк будет учитывать только текущий доход за месяц.

Версия для печати

Разъяснения дала ФНС в письме № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022.

С НДФЛ при АУСН процесс будет проходить так:

  • компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете;
  • на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;
  • на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.

Бизнес на АУСН будет передавать в банк информацию только о доходах, подлежащих выплате, и налоговых вычетах, на которые может быть уменьшена эта сумма дохода.

По этой информации банк считает НДФЛ по ставке 13 % с учетом вычетов, и без учета ранее выплаченных сумм дохода.

У банка нет обязанности добывать информацию о ранее выплаченных доходах или доходах, подлежащих выплате (выплаченных) через другой банк.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить