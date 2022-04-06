Суд впервые разрешил арестовать криптовалюту

Житель Петербурга хранил 7000 ETH (криптовалюта «Эфириум») в криптокошельке. Сумма большая, эквивалент 1 958 431 930 рублей. Аферист получил доступ к его компьютеру, заблокировал доступ владельцу и вывел средства на свой кошелек.
Потерпевший обратился в полицию, там завели дело по ч. 2 ст. 272 УК, п. б ч. 4 ст. 158 УК. Следствие установило злоумышленника, нашло у того неистраченные остатки ETH, и обратилось в суд с ходатайством арестовать эти средства.
По мнению суда, криптовалюта от обычных денег отличается только способом, которым она возникла. Так как законом статус крипты не установлен, допустимо назвать ее имуществом. Более того, криптовалюту используют как средство платежа, инвестиций и хранения сбережений. То есть, это материальная ценность, на которую можно наложить арест.
Суд разрешил следователю арестовать украденный Эфириум.