Выездные проверки налоговиков с МВД проходят все чаще. Вебинар о том, как их пережить

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса». Он пройдет 13 апреля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре будем разбирать:
- Как участие правоохранителей в выездных проверках бизнеса может испортить вам жизнь?
- К чему подготовиться и как правильно себя повести в такой ситуации?
- О том, как проходит процедура и какие могут быть подводные камни.
А также вы получите полезные инсайды и советы.
Запишитесь сейчас, до вебинара осталась неделя.