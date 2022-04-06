Налоговые проверки

Выездные проверки налоговиков с МВД проходят все чаще. Вебинар о том, как их пережить

Налоговики приходят на выездные проверки совместно с сотрудниками полиции. Многих это пугает, но просто нужно быть к такому готовыми.

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса». Он пройдет 13 апреля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре будем разбирать:

  • Как участие правоохранителей в выездных проверках бизнеса может испортить вам жизнь?
  • К чему подготовиться и как правильно себя повести в такой ситуации?
  • О том, как проходит процедура и какие могут быть подводные камни.

А также вы получите полезные инсайды и советы.

Запишитесь сейчас, до вебинара осталась неделя.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.

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