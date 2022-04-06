Ценные бумаги

Российские депозитарные расписки ждет делистинг

Поправки об отзыве российских ценных бумаг с иностранных бирж (делистинге) предложили в Минэкономразвития в конце марта, и одобрили в ГД в начале апреля. Менее, чем за неделю закон уже прошел третье чтение.

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Суть поправок — депозитарные расписки прекратят обращаться на иностранных площадках через 10 дней с момента публикации закона. У компаний, чьи расписки там размещены, обязаны расторгнуть договоры с биржами в течение 5 рабочих дней. И еще пять дней им дают, чтобы направить информацию об этом в ЦБ.

Это нужно, чтобы иностранные инвесторы не захватили контроль над российскими компаниями через скупку подешевевших расписок. Например, после обвала на Лондонской бирже некоторые расписки стоили меньше $1.

Держатели расписок автоматически получат вместо них акции компаний.

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