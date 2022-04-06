Российские депозитарные расписки ждет делистинг

Суть поправок — депозитарные расписки прекратят обращаться на иностранных площадках через 10 дней с момента публикации закона. У компаний, чьи расписки там размещены, обязаны расторгнуть договоры с биржами в течение 5 рабочих дней. И еще пять дней им дают, чтобы направить информацию об этом в ЦБ.

Это нужно, чтобы иностранные инвесторы не захватили контроль над российскими компаниями через скупку подешевевших расписок. Например, после обвала на Лондонской бирже некоторые расписки стоили меньше $1.

Держатели расписок автоматически получат вместо них акции компаний.