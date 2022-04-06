Банкам запретили брать с бизнеса высокую комиссию за перевод денег при закрытии счета

Поправки внесли в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Там прописали, что при закрытии счета нельзя взимать с физлиц, юрлиц и ИП комиссию больше той, которая действует для переводов со счетов в обычных условиях.

В некоторых банках повышенная комиссия при изгнании клиента по антиотмывочному закону № 115-ФЗ прописана в договоре и достигает до 20 %.

Судебная практика по этому вопросу противоречива.

Вот что указывают суды, ставая на сторону клиентов:

такая комиссия — это неосновательное обогащение;

такая комиссия — это не самостоятельная услуга, создающая для клиента отдельное имущественное благо или иной полезный эффект;

115-ФЗ не содержит норм, позволяющих банкам взыскивать с плохих клиентов специальную комиссию.

Теперь повышенная комиссия при закрытии счета будет вне закона.