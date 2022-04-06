Блокировка счетов 115-ФЗ

Банкам запретили брать с бизнеса высокую комиссию за перевод денег при закрытии счета

Завышенные «прощальные комиссии» банков должны остаться в прошлом. Сегодня депутаты в третьем (окончательном) чтении приняли закон.

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Поправки внесли в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Там прописали, что при закрытии счета нельзя взимать с физлиц, юрлиц и ИП комиссию больше той, которая действует для переводов со счетов в обычных условиях.

В некоторых банках повышенная комиссия при изгнании клиента по антиотмывочному закону № 115-ФЗ прописана в договоре и достигает до 20 %.

Судебная практика по этому вопросу противоречива.

Вот что указывают суды, ставая на сторону клиентов:

  • такая комиссия — это неосновательное обогащение;
  • такая комиссия — это не самостоятельная услуга, создающая для клиента отдельное имущественное благо или иной полезный эффект;
  • 115-ФЗ не содержит норм, позволяющих банкам взыскивать с плохих клиентов специальную комиссию.

Теперь повышенная комиссия при закрытии счета будет вне закона.

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