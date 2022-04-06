Валютный рынок

Евро на бирже упал ниже 90 рублей

На Московской бирже сегодня евро торгуется ниже 90 рублей. В 13:39 по Мск он был на отметке 89,67 рубля, а сейчас — 89,38 рубля.

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При этом на Forex евро немного дороже — 90,81 рубля.

Вот как выглядела ситуация в 13:39, время московское:

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На 13:50 по Мск евро на отметке 89,38 рубля. В 13:59 былы самая меньшая позиция — 89,28 рубля.

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