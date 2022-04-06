Евро на бирже упал ниже 90 рублей

При этом на Forex евро немного дороже — 90,81 рубля.
Вот как выглядела ситуация в 13:39, время московское:
На 13:50 по Мск евро на отметке 89,38 рубля. В 13:59 былы самая меньшая позиция — 89,28 рубля.
Читайте также инвестдайджест «Клерка».
На Московской бирже сегодня евро торгуется ниже 90 рублей. В 13:39 по Мск он был на отметке 89,67 рубля, а сейчас — 89,38 рубля.
При этом на Forex евро немного дороже — 90,81 рубля.
Вот как выглядела ситуация в 13:39, время московское:
На 13:50 по Мск евро на отметке 89,38 рубля. В 13:59 былы самая меньшая позиция — 89,28 рубля.
Читайте также инвестдайджест «Клерка».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.