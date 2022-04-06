РСВ

Пошли требования от налоговиков по ковидным субсидиям в РСВ

Если налоговая хочет пояснений, почему в РСВ суммы, которые взносами не облагают, нужно им объяснить, что это ковидные субсидии. Но вообще, их можно было и не указывать в отчете.

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Налоговики запрашивают в требовании копии документов, которыми можно подтвердить, обоснованно ли в РСВ за 12 месяцев 2021 года указали суммы, которые не облагают страховыми взносами. Эти суммы — субсидии за ковидные нерабочие дни.

В «Красном уголке бухгалтера» интересуются, что на такой вопрос ответить налоговикам. И уточняют, что запрос по статье 88 НК.

Подписчики пояснили, что если статья 88 НК — документы можно не предоставлять, только пояснения.

А кто-то скинул налоговой уведомление от ФНС о том, что компании предоставили субсидии. И заодно пояснения написал, что это выплаты за счет неё.

Также есть мнение, что эти данные не нужно было указывать в РСВ. Тогда и вопросов бы не было.

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