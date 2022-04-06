Пошли требования от налоговиков по ковидным субсидиям в РСВ

Налоговики запрашивают в требовании копии документов, которыми можно подтвердить, обоснованно ли в РСВ за 12 месяцев 2021 года указали суммы, которые не облагают страховыми взносами. Эти суммы — субсидии за ковидные нерабочие дни.

В «Красном уголке бухгалтера» интересуются, что на такой вопрос ответить налоговикам. И уточняют, что запрос по статье 88 НК.

Подписчики пояснили, что если статья 88 НК — документы можно не предоставлять, только пояснения.

А кто-то скинул налоговой уведомление от ФНС о том, что компании предоставили субсидии. И заодно пояснения написал, что это выплаты за счет неё.

Также есть мнение, что эти данные не нужно было указывать в РСВ. Тогда и вопросов бы не было.