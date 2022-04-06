Госзаказчик будет обязан принять банковскую гарантию из любого банка

Пока госкомпании могут произвольно указать банк, который выдаст гарантию для ее закупки. Но скоро это изменят — поправки приняли в 3 чтении.

Также для таких финансовых гарантий введут единые требования, как и для банков, которые их выдают. Также эти их будут вносить в специальный реестр ЕИС в сфере закупок.

Форму банковской гарантии, формы требования по выплатам, дополнительные требования — будет определять кабмин.

Кроме того, за каждый день просрочки по выплате банковской гарантии банки будут платить заказчикам неустойку в размере 0,1% от суммы соответствующей банковской гарантии. Это тоже будет в поправках.