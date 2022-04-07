Годовой 6-НДФЛ при ликвидации нужно сдавать вместе с ликвидационным балансом

В «Красный уголок бухгалтера» пришли с вопросом о ликвидации ООО. Начать процесс планируют в середине этого года. В 1 квартале выплатили дивиденды, удержали НДФЛ. Собственно, вопрос: когда сдавать окончательную 6-НДФЛ, с разделом 2-НДФЛ. Она ведь годовая, а ликвидация — в середине года.

В комментариях пояснили, что годовой 6-НДФЛ нужно сдавать вместе с ликвидационным балансом и формой Р15016.

И показали, где у 6-НДФЛ поставить код ликвидации:

Ликвидация ООО — процесс не самый быстрый, и занять может минимум три месяца. Два месяца обязательны на заявления кредиторов после публикации в «Вестнике». И месяц на остальные процедуры, что возможно только с «нулевкой».

А это значит, что, если есть работники, имущество, возможно, есть кредиторы — процесс может затянуться на полгода-год.