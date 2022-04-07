Банки стали выдавать меньше потребительских кредитов

А если сравнить эти цифры с первым месяцем ковидного локдауна — апрелем 2020 года, то кредитов стали выдавать втрое реже. Тогда заемщки получили на общую сумму 220,2 млрд руб.

По данным Frank RG, необеспеченные кредиты стали выдавать на уровне 2015 года, когда после начала кризиса в декабре 2014-го и резкого роста ключевой ставки объемы кредитования в этом сегменте были на уровне 54,7 млрд руб. в январе и 75,2 млрд руб. в феврале.

Автокредиты просели на 80%.

Выросли в марте показатели по ипотеке — по сравнению с февралем, там выдали на 25% больше кредитов. Но это можно объяснить тем, что ипотечные сделки дольше оформляют.

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