«Сбер» и «Альфа» пообещали, что их приложения продолжат работать после удаления из AppStore и GooglePlay

В банках сообщили, что они готовы к ограничениям в работе их приложений в зарубежных магазинах. Они к этому подготовились, приложения работать будут.

В «Сбере» также рассказали, что адаптировали веб-версию «Сбербанк онлайн», чтобы ее можно было использовать на мобильных устройствах. Также в банке обещали найти альтернативные способы распространять приложения банка. Кроме того, в Сбере не рекомендуют корпоративным клиентам удалить приложение «СберБизнес».

В «Альфе» сообщили, что обновили мобильное приложение и просят пользователей скачать последнюю версию. Оно работает как обычно, переводы проходят своевременно, оплата по картам Visa, Mastercard и Мир проходит в России без ограничений.

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