Банки

«Сбер» и «Альфа» пообещали, что их приложения продолжат работать после удаления из AppStore и GooglePlay

Банки советуют скачать и обновить свои приложения. Также они пообещали, что после санкций все будет работать по-прежнему. Даже если приложения удалят из AppStore и GooglePlay.

Версия для печати

В банках сообщили, что они готовы к ограничениям в работе их приложений в зарубежных магазинах. Они к этому подготовились, приложения работать будут.

В «Сбере» также рассказали, что адаптировали веб-версию «Сбербанк онлайн», чтобы ее можно было использовать на мобильных устройствах. Также в банке обещали найти альтернативные способы распространять приложения банка. Кроме того, в Сбере не рекомендуют корпоративным клиентам удалить приложение «СберБизнес».

В «Альфе» сообщили, что обновили мобильное приложение и просят пользователей скачать последнюю версию. Оно работает как обычно, переводы проходят своевременно, оплата по картам Visa, Mastercard и Мир проходит в России без ограничений.

Читайте также: США вводят новые санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить