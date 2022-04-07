НДС

Отказ от отказа: можно отказаться от льготы по НДС, а потом передумать и отозвать отказ

В ряде случаях освобождение от НДС по статье 149 НК – право, а не обязанность. От такого права можно отказаться на год. Фирма отказалась, а потом спохватилась и захотела все вернуть, как было. Такое в НК не описано, но что не запрещено, то разрешено.

Версия для печати

Ситуацию разобрала ФНС в письме № СД-4-3/3960@ от 01.04.2022.

Речь идет о льготе при реализации племенного крупного рогатого скота, полученных от них семени и эмбрионов.

Компания в декабре подала заявление на отказ от льготы с 01.01.22 по 31.12.2022. А в феврале в ИФНС поступило сообщение об ошибочной отправке отказного заявления, и просьба считать его недействительным.

ФНС поясняет, что пользоваться этой льготой (по пп.35 п.3 ст. 149 НК) можно при наличии племенного свидетельства. Но можно и отказаться на срок не менее года, подав заявление до 1 января (что фирма и сделала).

При этом в НК не предусмотрен порядок аннулирования заявлений об отказе от освобождения от НДС.

Раз четкого порядка в НК нет, ИФНС не имеет права отказать в приеме такого письма об отзыве отказного заявления.

Кроме того, есть решения судов, по которым главное — не заявление об отказе от льготы, а то, применяется ли она фактически.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить