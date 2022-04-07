Отказаться от УСН можно через личный кабинет на сайте ФНС

В «Красный уголок бухгалтера» пришли с вопросом. Компания хочет отказаться от УСН с 1 января 2023 года. Как подать уведомление в налоговую дистанционно? Есть квалифицированная электронная подпись,

В ответ посоветовали заполнить уведомление по форме № 26.2-8, КНД 1150024. В личном кабинете нужно зайти в раздел «Сообщения», приложить к письму заполненную форму в формате PDF. В самом письме указать «прошу рассмотреть заявление».

Также уведомление можно отправить почтой, ценным письмом с описью. Или через оператора ЭДО.