УСН

Отказаться от УСН можно через личный кабинет на сайте ФНС

Отказаться от УСН без поездки в налоговую можно через личный кабинет. Если нет ЭЦП, можно направить ценное письмо с описью. Еще такую услугу дают операторы ЭДО.

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В «Красный уголок бухгалтера» пришли с вопросом. Компания хочет отказаться от УСН с 1 января 2023 года. Как подать уведомление в налоговую дистанционно? Есть квалифицированная электронная подпись,

В ответ посоветовали заполнить уведомление по форме № 26.2-8, КНД 1150024. В личном кабинете нужно зайти в раздел «Сообщения», приложить к письму заполненную форму в формате PDF. В самом письме указать «прошу рассмотреть заявление».

Также уведомление можно отправить почтой, ценным письмом с описью. Или через оператора ЭДО.

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