💣 Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги

Такая история приключилась с нашей подписчицей. Своей бедой она поделилась в разделе «Клерк.Консультации».

Компания сдала декларацию по УСН 25 марта, а 31 марта уплатила по ней налог. В этот же день налоговики, посчитав, что по УСН есть долг, взяли деньги из страховых взносов, уплаченных за сотрудников, и ПСН и зачли их в счет налога по УСН. В итоге по УСН образовалась переплата, потому что фирма сама оплатила этот налог и никакого долга не было. А по взносам и ПСН будут долги, которых не было до того, как ИФНС провела свой маневр.

Эксперт Константин Чупырь советует обжаловать решение налоговиков в УФНС.

Форма жалобы – КНД 1110121.

В жалобе можно сослаться на то, что налоговая инспекция нарушила п. 3 ст. 78 НК. Эта норма предписывает налоговикам сообщать о каждом ставшем известным им факте излишней уплаты налога и сумме переплаты в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

Направить жалобу надо в свою инспекцию, откуда ее в течение 3 дней переправят в региональное УФНС.

Ранее мы уже рассказывали о подобном самовольном зачете налогов.