Налоги, взносы, пошлины

💣 Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги

Самовольные зачеты со стороны ИФНС якобы переплаты в счет якобы долгов, уже становятся обыденным явлением. Доходит до абсурда – вместо долга (которого на самом деле не было) образуется переплата, а вместо оплаченного налога – долг.

Версия для печати

Такая история приключилась с нашей подписчицей. Своей бедой она поделилась в разделе «Клерк.Консультации».

Компания сдала декларацию по УСН 25 марта, а 31 марта уплатила по ней налог.

В этот же день налоговики, посчитав, что по УСН есть долг, взяли деньги из страховых взносов, уплаченных за сотрудников, и ПСН и зачли их в счет налога по УСН.

В итоге по УСН образовалась переплата, потому что фирма сама оплатила этот налог и никакого долга не было. А по взносам и ПСН будут долги, которых не было до того, как ИФНС провела свой маневр.

Эксперт Константин Чупырь советует обжаловать решение налоговиков в УФНС.

Форма жалобы – КНД 1110121.

В жалобе можно сослаться на то, что налоговая инспекция нарушила п. 3 ст. 78 НК. Эта норма предписывает налоговикам сообщать о каждом ставшем известным им факте излишней уплаты налога и сумме переплаты в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

Направить жалобу надо в свою инспекцию, откуда ее в течение 3 дней переправят в региональное УФНС.

Ранее мы уже рассказывали о подобном самовольном зачете налогов.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить