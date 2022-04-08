📌 С 2022 года лизинговые ОС не учитывают для лимита по УСН у лизингополучателя

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-06/2/20994 от 18.03.2022.

Дело в том, что с 2022 года поменялись нормы главы 25 НК по амортизируемому имуществу.

Теперь объекты основных средств, находящиеся в лизинге, являются амортизируемым имуществом у лизингодателя.

Поэтому по договорам с 2022 года лизинговое ОС идет в расчет лимита для УСН у лизингодателя.

По договорам до 2022 года для целей лимита по УСН лизинговые ОС учитывается той стороной, у которой они должны учитываться по условиям договора лизинга.