УСН

📌 С 2022 года лизинговые ОС не учитывают для лимита по УСН у лизингополучателя

Применять УСН можно, если стоимость основных средств менее 150 млн. рублей. При расчете этого лимита не учитывают ОС по договора лизинга, заключенным после 01.01.2022. По старым договорам учет ОС идет так, как это прописано в договоре.

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Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-06/2/20994 от 18.03.2022.

Дело в том, что с 2022 года поменялись нормы главы 25 НК по амортизируемому имуществу.

Теперь объекты основных средств, находящиеся в лизинге, являются амортизируемым имуществом у лизингодателя.

Поэтому по договорам с 2022 года лизинговое ОС идет в расчет лимита для УСН у лизингодателя.

По договорам до 2022 года для целей лимита по УСН лизинговые ОС учитывается той стороной, у которой они должны учитываться по условиям договора лизинга.

 

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