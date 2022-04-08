ФСС будет получать от работодателей данные о здоровье сотрудников

Речь идет об НИОКР по теме «Разработка Концепции информационного взаимодействия участников системы обязательного социального страхования РФ». Сумма лота — 21,6 млн рублей.

Через новую систему организации смогут передавать информацию о здоровье сотрудников и мерах по охране труда в существующую ЕИС «Соцстрах». Через нее, в частности, будут идти акты о периодических медосмотрах.

Как сказано в техзадании, цель разработки — профилактика и ранее выявление профзаболеваний.

ФСС будет анализировать полученные и определит узкие места в деятельности компаний, приносящие наибольший ущерб состоянию здоровья работников, передает РБК.