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Работодатели теперь могут бесплатно размещать вакансии на Superjob

Сервис по поиску работы и кадров Superjob разрешил бесплатно публиковать вакансии, а платить только за отклики. Можно платить за все сразу, а можно за отдельных кандидатов.

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Всего в компании анонсировали несколько вариантов, как можно будет платить. Первый вариант, с оплатой всех откликов, уже работает. Отклик стоит 268 рублей, минимальный пакет — 20 откликов за 5360 рублей. Еще две модели начнут работать до конца апреля этого года.

А «Клерк» тем временем напоминает, что у нас есть канал «Бух.Джоб», где вы можете бесплатно разместить свою вакансию для поиска бухгалтера. Чтобы вакансия в него попала, заполните специальную форму. Платить ни за что не нужно.

Общая аудитория SuperJob в 2021 году составила 56 млн пользователей. Количество резюме за год превысило 40 млн, число работодателей выросло более, чем на 150 тысяч.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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