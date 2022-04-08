Работодатели теперь могут бесплатно размещать вакансии на Superjob

Всего в компании анонсировали несколько вариантов, как можно будет платить. Первый вариант, с оплатой всех откликов, уже работает. Отклик стоит 268 рублей, минимальный пакет — 20 откликов за 5360 рублей. Еще две модели начнут работать до конца апреля этого года.

А «Клерк» тем временем напоминает, что у нас есть канал «Бух.Джоб», где вы можете бесплатно разместить свою вакансию для поиска бухгалтера. Чтобы вакансия в него попала, заполните специальную форму. Платить ни за что не нужно.

Общая аудитория SuperJob в 2021 году составила 56 млн пользователей. Количество резюме за год превысило 40 млн, число работодателей выросло более, чем на 150 тысяч.