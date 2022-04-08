Приложение банка «Точка» удалили из AppStore

В банке уже рассказали, как сделать быстрый доступ в веб-версию онлайн-банка с экрана устройства на IOS.

Нужно вбить в браузерной строке x.tochka.com. На появившемся экране нажать иконку «Поделиться», а в появившемся списке — кликнуть на опцию «на экран „домой“». Осталось нажать «Добавить». После остается только ввести логин и пароль.

В Google Play приложения банка тоже нет, но с этим проще — можно скачать и обновить на сайте банка.

За прошедшие полтора месяца из AppStore пропали приложения подсанкционных банков. В том числе ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка.

Например, недавно на «Клерке» писали, что приложение банка «ВТБ» невозможно обновить на айфонах, а само его убрали из AppStore.