У банка ВТБ не открывается и не обновляется мобильное приложение на iPhone

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Мобильное приложение банка ВТБ для iPhone при попытке запуска требует обновление, но обновить его невозможно.

При попытке запустить приложение банка, появляется сообщение, что приложение нужно обновить.

1

А при переходе в AppStore обновить приложение нельзя.

1

Кроме того, банк прислал СМС, где предлагает пользоваться веб-версией онлайн-банка.

21

Возможно, для этого нужно обновить на смартфоне iOS, но этого система тоже не дает сделать.

Кстати говоря, на Андроид все запускается. Хотя тоже предупреждают, что может тормозить:

12

Но при этом, приложение работает.

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 11 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить