У банка ВТБ не открывается и не обновляется мобильное приложение на iPhone

Мобильное приложение банка ВТБ для iPhone при попытке запуска требует обновление, но обновить его невозможно.

При попытке запустить приложение банка, появляется сообщение, что приложение нужно обновить.

А при переходе в AppStore обновить приложение нельзя.

Кроме того, банк прислал СМС, где предлагает пользоваться веб-версией онлайн-банка.

Возможно, для этого нужно обновить на смартфоне iOS, но этого система тоже не дает сделать.

Кстати говоря, на Андроид все запускается. Хотя тоже предупреждают, что может тормозить:

Но при этом, приложение работает.